Foreign fighter a Luzzi, Cassazione annulla la condanna con rinvio per Hamil Mehdi

Nessun collegamento con l’Isis. La Suprema Corte di Cassazione ha annullato la condanna per il giovane, oggi 29enne che era finito in manette a Luzzi perchè ritenuto un foreign fighter

LUZZI (CS) – I fatti risalgono alla fine di gennaio del 2016 quando la Polizia si recò nella sua casa di Luzzi per arrestarlo ritenendolo sospettato di essere legato al terrorismo islamico e accusato di auto-addestramento con finalità di terrorismo. Hamil Mehdi, marocchino venne prelevato dalla sua casa di Luzzi e indagato per la pratica dell’auto-addestramento condotta prevalentemente attraverso il web dagli aspiranti “combattenti” di matrice jihadista. Dopo 4 anni la Corte di Cassazione ha stabilito che non sono stati evidenziati collegamenti del 29enne con l’ambiente jihadista o con i terroristi dell’Isis.

La prima sezione penale della Corte di Cassazione dunque ha annullato con rinvio la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Assise di Appello di Catanzaro e a distanza di quattro anni ha stabilito come non siano stati evidenziati dei collegamenti del giovane con l’ambiente jihadista tali, da far ritenere che avrebbe potuto unirsi, al tempo, ai terroristi dello Stato Islamico. Medhi era stato condannato in primo grado a 4 anni e sei mesi. Sentenza confermata dalla Corte di Assise d’appello di Catanzaro mentre la Suprema Corte ha annullato la condanna con rinvio.