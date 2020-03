Asp di Scalea, Procura chiede la prosecuzione delle indagini per oltre 80 persone

Le indagini sull’Asp a Scalea hanno portato la Procura di Paola, diretta da Pierpaolo Bruni a richiedere la prosecuzione delle indagini per oltre 80 persone



SCALEA (CS) – I carabinieri di Scalea stanno notificando in queste ore la richiesta di prosecuzione delle indagini, da parte della Procura di Paola, coordinata dal dott. Pierpaolo Bruni, nei confronti di oltre 80 persone legate. Tra queste ci sarebbero anche amministratori dell’alto tirreno cosentino. Le indagini riguardano l’Asp di Scalea e i soggetti sui quali si indaga sono medici, professionisti e anche cittadini.

Le accuse sono falsità ideologica, corruzione riferita ad un pubblico ufficiale, “per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa”, ma l’indagine è legata anche al rilascio di documenti. Le ipotesi di reato dunque, sono legate all’attività svolta in seno alla Pubblica amministrazione.