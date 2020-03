Coronavirus, test negativo per la moglie del 69enne di Cetraro

A riferire l’aggiornamento è stato il sindaco di Cetraro, Angelo Aita: “Il risultato di questo test ci aiuta a infondere in noi un pò di cauto ottimismo”

CETRARO (CS) – E’ negativo il test effettuato sulla moglie del paziente di 69 anni risultato positivo al Coronavirus. E’ il primo cittadino di Cetraro, Angelo Aita, con un post su Facebook, a diffondere la notizia sul risultato del test: “ci aiuta a infondere pò di cauto ottimismo. Continuiamo a seguire le indicazioni date dal dipartimento Salute della regione Calabria e saremo fuori”.

Il pensionato di Cetraro che si trova in isolamento domiciliare nella propria abitazione di Cetraro. Le persone che hanno viaggiato o che hanno avuto ‘contatti’ con l’uomo sono state rintracciate e staranno in auto quarantena ma se non si presenteranno sintomi, è stato specificato, non saranno sottoposti al tampone.