Protezione civile, a Mendicino nasce l’associazione Agorà

L’associazione è nata dal desiderio di alcuni volontari di Protezione Civile, già operativi e con lunga esperienza di mettere a disposizione le competenze acquisite per la comunità mendicinese

MENDICINO (CS) – Nasce Agorà, una nuova associazione di protezione civile, associata alla Prociv nazionale. Agorà, priva di fini di lucro è nata dal desiderio di alcuni volontari di Protezione Civile, già operativi e con lunga esperienza maturata in svariati scenari di soccorso in occasione di calamità naturali, di mettere a disposizione le competenze acquisite per il territorio. A presiedere l’associazione è Luigi Gerbasi.

“Il nostro principale obiettivo, – ha dichiarato Gerbasi – oltre ad una partecipazione più ampia alle attività di volontariato di Protezione Civile è di offrire un veloce e competente supporto agli organi istituzionali in caso di calamità o di eventi in cui necessiti l’ausilio dei volontari, impegnati in una costante attività di aggiornamento, tali da offrire un contributo sempre più efficace negli scenari operativi di soccorso”.

L’associazione, si inserisce nel contesto solidaristico del territorio comunale e, con i propri volontari mette a disposizione di questa comunità, un’importante ulteriore risorsa nelle operazioni di soccorso. Da parte del sindaco di Mendicino Antonio Palermo, gli auguri di buon lavoro e un ringraziamento per quanto i volontari faranno per la comunità.