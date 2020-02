Coronavirus, si monitora un caso sospetto a Cetraro. Si attendono i risultati dei test

Lo rende noto la presidente Santelli con una nota. Si attende il risultato del test su un sospetto caso di Coravanirus di una persona del lodigiano rientrato a Cetraro

CETRARO (CS) – Ci sarebbe un primo caso sospetto di Covid 19 in Calabria e precisamente a Cetraro. A darne notizia la presidente della regione Calabria Jole Santelli che in una nota ha annunciato che si tratta “di una persona proveniente da uno dei Comuni della zona rossa del lodigiano, già sottoposto sin dal suo arrivo in Calabria ad isolamento domiciliare. Il paziente è asintomatico e si attende l’esito del test di conferma da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. “Sono in contatto con il ministero della Salute – ha dichiarato la preseidente Santelli – per il monitoraggio del caso e l’applicazione del protocollo sanitario indicato dalle linee guida nazionali”. Insieme all’Umbria, la Basilicata e la Valle D’Aosta, in Calabria fin’ora non si era registrato nessun caso di Caoronavirus. Se confermato dai test si tratterebbe del primo caso. Da quanto si apprende, si tratta di un uomo adulto, originario di Cetraro, che vive da molti anni nel lodigiano.

Secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile, che effettuerà il nuovo aggiornamento alle 18:00 di oggi, in Italia le persone contagiate sono 650. 45 invece i guariti, 248 ricoverati con sintomi, 56 in terapia intensiva e 284 in isolamento domiciliare.