Coronavirus, trasferita la fermata dei pullman a Cariati per ‘precauzione’

La fermata dei pullman sarà su via Nazionale e non più in piazza De Amicis. La misura è stata adottata a scopo cautelativo dal comune jonico

CARIATI (CS) – Una misura di contenimento per l’eventuale diffusione del virus Covid19 (Coronavirus) quella messa in atto dal sindaco facente funzioni di Cariati. Da lunedì 2 marzo la fermata degli autobus di linea regionali ed interregionali sarà trasferita da Piazza Edmondo de Amicis al parcheggio dell’ex MD su via Nazionale. È quanto contenuto nell’ordinanza firmata dal sindaco facente funzioni Ines Scalioti nella quale si precisa che il provvedimento “risponde alle diverse sollecitazioni fatte pervenire all’indirizzo dell’Esecutivo Greco da parte del dirigente scolastico e dei genitori degli studenti frequentanti l’istituto scolastico in prossimità della piazza”.

L’Amministrazione Comunale ha ritenuto condivisibili le sollecitazioni afferenti all’allarme sociale scaturente dall’arrivo nel medesimo sito (fermata pullman di linea) di numerosissime persone provenienti dal Nord Italia. Atteso che il Comune per quanto di sua competenza adotterà tutte le misure necessarie per contenere il più possibile la diffusione del virus, l’invito alla comunità è a mantenere la calma e non farsi prendere da inutili psicosi.