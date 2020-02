Fuscaldo, superato periodo di incubazione per le due persone in isolamento

Le due persone provenienti dalla Lombardia, hanno superato il periodo di incubazione del virus. A renderlo noto il sindaco di Fuscaldo Gianfranco Ramundo

FUSCALDO (CS) – “I nostri due concittadini, provenienti da un’area di contagio della Lombardia, possono tranquillamente concludere il periodo di isolamento volontario, dal momento che sono decorsi i tempi di eventuale incubazione del virus”. E’ quanto ha comunicato il primo cittadino di Fuscaldo, Ramundo, che ha interloquito con le autorità sanitarie del dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Cosenza: “Ci tengo a sottolineare, che nessuna delle due persone presentava sintomi e che, per le stesse, è stato comunque seguito, alla lettera, il protocollo del Ministero della Salute”.

“Preso atto di questa bellissima notizia, reputo opportuno consigliare, al fine di evitare inutili allarmismi o polemiche che non hanno motivo di esistere, di seguire e di tener conto solo ed esclusivamente di quanto viene comunicato dagli organi istituzionali o dalle autorità sanitarie competenti. Dobbiamo prevenire – ha concluso il sindaco della cittadina tirrenica – e dobbiamo assumere comportamenti responsabili, per come consigliato dal Ministero della Salute, ma senza alimentare psicosi ed allarmismi e senza diffondere, soprattutto, notizie non vere”.