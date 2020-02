Raccoglie legna e finisce fuori strada, deceduto un pensionato a San Benedetto Ullano

L’uomo stava percorrendo una strada di montagna sterrata quando ha perso il controllo del mezzo

SAN BENEDETTO ULLANO (CS) – Un pensionato di 73 anni C. B. è deceduto mentre stava tornando a casa con la propria auto, dopo aver raccolta della legna. Per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo stava percorrendo una strada di montagna sterrata, quando, probabilmente anche a causa del peso della legna che trasportava, ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. L’uomo è rimasto schiacciato sotto il mezzo. Sul posto i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e i carabinieri per i rilievi del caso.