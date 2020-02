Disboscano terreno sottoposto a vincolo, due persone denunciate a San Giovanni in Fiore

Sequestrata l’area per una superficie complessiva di circa 5000 metri quadrati, dove si era proceduto a un dissodamento, con taglio ed estirpazione di 111 piante di castagno e di essenze quercine

SAN GIOVANNI IN FIORE – I carabinieri sono intervenuti in località Meterire a San Giovani in Fiore per un controllo ad alcuni lavori eseguiti in un terreno. Con un escavatore, hanno accertato i militari dell’Arma, sono state eseguite anche opere abusive di dissodamento di un terreno boscato per renderlo adatto a una lavorazione seminativa o a frutteto, con l’alterazione definitiva dello stato fisico dei luoghi e del paesaggio. Sequestrata così l’area per una superficie complessiva di circa 5000 metri quadrati, dove si era proceduto a un dissodamento, con taglio ed estirpazione di 111 piante di castagno e di essenze quercine. I due proprietari dei terreni sono stati denunciati. L’area era anche sottoposta a vincolo idrogeologico forestale e a vincolo paesaggistico-ambientale.