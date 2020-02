San Demetrio Corone, due persone in isolamento volontario. Non hanno sintomi

Sono rientrate venerdì da Codogno, area focolaio del Coronavirus, dove è stata accertata la presenza del cosiddetto paziente 1, il 38enne che si trova in isolamento

SAN DEMETRIO CORONE (CS) – Sono in isolamento volontario due persone, madre e figlio, rientrate venerdì da Codogno. Le due persone, che – è stato specificato – non presentano alcuna sintomatologia, sono comunque seguite dai medici del Servizio nazionale attivato per il Coronavirus 1500. In queste ore si stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso.

L’isolamento volontario al domicilio prevede misure di sorveglianza sanitaria e il monitoraggio avviene in via precauzionale. Non si tratta di un caso sospetto e nessuno dei due, madre e figlio, presentano sintomi riconducibili al Coronavirus. L’infezione, lo ricordiamo è partita in Italia proprio a Codogno (Lodi) da un 38enne.