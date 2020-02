Castrovillari, figlio ritrova il padre senza vita davanti al camino

L’ipotesi è che il 76enne abbia cercato di scaldarsi e, avvicinatosi troppo al fuoco, vi sia poi caduto dentro ustionandosi

CASTROVILLARI (CS) – Un uomo anziano G.U., di 76anni di Castrovillari, è stato ritrovato senza vita nel suo casolare di contrada Campolescia. A scoprire l’uomo è stato proprio il figlio, che da giorni non aveva più notizie di suo padre. Ancora non è chiara la dinamica esatta del decesso, nè da quanto tempo l’uomo si trovasse in casa senza vita. L’ipotesi è che il 76enne, che viveva una situazione di emarginazione sociale, abbia cercato di scaldarsi e, avvicinatosi troppo al fuoco, vi sia poi caduto dentro ustionandosi.

La triste scoperta l’ha fatta proprio il figlio. Da qui l’allarme ai carabinieri della Compagnia di Castrovillari. Ora sono in corso i rilievi per l’esatta dinamica dell’incidente, che apparirebbe domestico e non è escluso il ricorso all’esame autoptico per stabilire il numero dei giorni dal decesso.