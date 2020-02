Diamante: l’eroina nel calzino e a casa, nascosta nella cucina a gas. Un arresto

I carabinieri di Diamante hanno arrestato l’uomo e per il 39enne è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari

DIAMANTE (CS) – Dopo i due arresti per droga operati nei giorni scorsi dai carabinieri di Diamante e della compagnia di Paola su Amantea, sono proseguiti i controlli sulla fascia tirrenica, con particolare attenzione alle attività di repressione dei reati in materia di stupefacenti. Nella tarda mattinata di ieri a Diamante, i militari della locale stazione, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un incensurato 39enne del luogo.

I fatti risalgono alle ore 11:30 circa quando i militari, dopo avere osservato le movenze del giovane, hanno deciso di fermarlo per procedere ad un controllo più accurato. Il 39enne è apparso molto nervoso e tale atteggiamento ha insospettito ulteriormente i militari che nella perquisizione personale hanno trovato, nascoste in un calzino, due dosi di eroina.

I controlli sono proseguiti al domicilio dell’uomo dove i militari hanno rinvenuto, ben occultata all’interno di una cucina a gas, una busta contenente 5 involucri di eroina del peso complessivo di 52 grammi, due flaconi di metadone, due bustine di semi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente. Le analisi condotte con celerità dal laboratorio d’analisi per le sostanze stupefacenti dell’Arma hanno permesso di accertare che dal quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato, sulla base del principio attivo contenuto nello stesso, avrebbero potuto essere ricavate circa 850 dosi di eroina da destinare alla vendita al dettaglio. Informata la Procura della Repubblica di Paola, il 39enne è stato dichiarato in stato di arresto. Nel corso dell’udienza, svoltasi oggi 22 febbraio 2020 presso il Tribunale di Paola, l’arresto è stato convalidato ed è stata