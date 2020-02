Poiana ferita ad un’ala è stata salvata dai carabinieri a Guardia Piemontese

Il rapace è stato notato da un automobilista che ha avvisato i carabinieri

GUARDIA PIEMONTESE (CS) – L’animale, ferito ad un’ala, si era nascosto lungo il ciglio della strada provinciale n. 34, all’altezza di Guardia Piemontese. Un privato cittadino, che si è trovato a passare in quel punto a bordo della propria autovettura, ha notato il rapace che, in evidente difficoltà, sbatteva le ali senza riuscire a riprendere il volo. L’uomo ha contattato i carabinieri di Guardia Piemontese Marina, i quali, considerate le precarie condizioni di salute dell’animale, si sono immediatamente attivati per l’individuazione di un centro specializzato nel soccorso di animali selvatici. Nel giro di un’ora dal ritrovamento il rapace è stato trasportato presso il Centro Recupero Animali Selvatici di Rende (CS) ed affidato alle cure dei suoi specialisti. I tempi della guarigione del volatile, risultato in condizione di grave deperimento organico e disidratazione, dovrebbero essere relativamente brevi. Fondamentale è stata la velocità di soccorso e trasporto presso la struttura specializzata.