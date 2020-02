Orsomarso, scuolabus finisce fuori strada. Illesi gli studenti

Nell’incidente, fortunatamente, nessun ragazzino ha riportato gravi ferite, solo qualche lieve contusione. Ferito l’autista, che è ricoverato all’ospedale di Cetraro

ORSOMARSO (CS) – Uno scuolabus che trasportava quattro ragazzi, tra i 12 e i 14 anni è finito fuori strada in contrada Olivaro, nel comune di Orsomarso. Come ogni giorno, stavano tornando a casa a bordo del pulmino scolastico, i ragazzi della scuola media, quando, per cause in corso di accertamento, l’autista ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada, in un’area piena di rovi. Nell’incidente, fortunatamente, nessun ragazzino ha riportato gravi ferite, solo qualche lieve contusione. È andata peggio all’autista che ha riportato diverse ferite ed è stato trasportato all’ospedale di Cetraro. Sul posto, immediatamente allertati da alcuni passanti, il personale del 118 e i carabinieri che hanno avviato le indagini sul caso.