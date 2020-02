Stop ricoveri in Pediatria nella Sibaritide, il sindaco Stasi fa riaprire il reparto

“Disposta la continuità del punto nascite e l’assegnazione di due pediatri al reparto, per garantire la continuità del servizio”

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – Stop ricoveri in Pediatria. Ieri la notizia è giunta dal direttore sanitario dello spoke di Corigliano-Rossano, con la firma di un nuovo decreto che stabiliva la chiusura del reparto nell’ospedale “Guido Compagna” di Corigliano, a causa della carenza di organico. Già pronti i cittadini a scendere in piazza per protestare. Ma nella stessa serata di ieri, il sindaco Flavio Stasi si è recato d’urgenza in cittadella regionale a Catanzaro per discuterne col commissario ad acta Saverio Cotticelli e col commissario in pectore dell’ASP di Cosenza, dott. Giuseppe Zuccatelli.

“È stata già effettuata – fa sapere il primo cittadino – una comunicazione alla direzione dello spoke Corigliano-Rossano nella quale si dispone la continuità del punto nascite e l’assegnazione di due pediatri al reparto, per garantire la continuità del servizio.”