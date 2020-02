Rifiuti, Valle Crati istituisce una task force per risolvere l’emergenza in provincia di Cosenza

A comunicarlo Maximiliano Granata, presidente del Consorzio Valle Crati “l’unità tecnica operativa a supporto dell’ATO e della Regione Calabria si occuperà di risolvere l’emergenza dei rifiuti nella provincia di Cosenza”

.

COSENZA – Il Consorzio Valle Crati ha istituito una task force finalizzata alla risoluzione delle criticità connesse all’emergenza rifiuti in cui versano, ad oggi, i Comuni ubicati nel territorio della provincia di Cosenza. La task force è stata denominata Unità Tecnica Operativa per la risoluzione dell’emergenza dei rifiuti nella provincia di Cosenza. L’Unità sarà composta dai seguenti membri: presidente del Consorzio Valle Crati, Presidente Comunità d’Ambito della provincia di Cosenza o suo delegato, DUC della Comunità d’Ambito della Provincia di Cosenza, gestori degli impianti di trattamento designati dalla Comunità d’Ambito della Provincia di Cosenza, Assessore all’Ambiente della Regione Calabria o suo delegato, Direttore Generale del Dipartimento Regionale competente a decidere in materia di rifiuti o suo delegato. Essendosi avviata un’assidua interlocuzione e, nel contempo, una esemplare collaborazione tra il Consorzio Valle Crati, la Regione Calabria e la Comunità d’Ambito della Provincia di Cosenza, l’Ente consortile può intensificare il proprio contributo mettendo a disposizione le risorse umane, gli strumenti e la logistica in suo possesso nonché rendendosi parte attiva nel processo di risoluzione della problematica emergenziale dei rifiuti almeno nel territorio della provincia di Cosenza. L’unità Tecnica Operativa per la risoluzione dell’emergenza rifiuti nella provincia di Cosenza si occuperà di supportare la Regione Calabria e la Comunità d’Ambito della Provincia di Cosenza nella realizzazione di procedure e/o di interventi finalizzati alla rimozione delle criticità connesse ai rifiuti nella provincia di Cosenza.