Paola, sorpreso a spacciare nei pressi di una scuola. Arrestato un 38enne di Cetraro

PAOLA (CS) – Un 38enne di Cetraro, già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto dai carabinieri dell’aliquota radiomobile di Paola e in attesa del giudizio del Tribunale, è finito in carcere. La presenza dell’uomo davanti ad un istituto scolastico della cittadina tirrenica, proprio durante l’orario d’uscita degli studenti, non è passato inosservata. Sono stati subito avvertiti i carabinieri che, giunti sul posto, hanno fermato e perquisito il 38enne che aveva con se 60 grammi di marijuana già suddivisa in dosi pronte per essere smerciata (con molta probabilità proprio a qualche studente). Oltre alle dosi di droga, i carabinieri hanno trovato anche un bilancino di precisione. Sul fronte del contrasto allo spaccio ed al consumo di droga nei comuni del Tirreno cosentino, proseguono incessanti i controlli dei carabinieri con particolare attenzione ed intensificazione proprio in luoghi sensibili come le scuole.