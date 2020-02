Febbraio per gli innamorati: la ‘Panchina dell’Amore’ e le strofe di Brunori

Luci colorate rosse e bianche, un tenero cupido e tanti cuori rossi con le bellissime parole di “Per due che come noi”, brano del famoso cantautore cosentino Dario Brunori

ALTOMONTE (CS) – Una panchina particolare, luogo simbolo di incontro romantico e di suggestioni sentimentali, per scrittori, poeti, pittori, disegnatori. Un angolo suggestivo, per fermarsi a riflettere sull’amore e sui sentimenti. E per essere al passo con i tempi – perché no?! – scattare anche un selfie originale. La città d’arte di Altomonte, tra i Borghi più belli d’Italia, che ogni anno fa da magnifica cornice al fatidico sì di centinaia di coppie, è pronta a celebrare il mese più romantico dell’anno. Per tutto il mese di febbraio, in piazza San Francesco, resterà allestita la Panchina dell’Amore. È quanto fa sapere il sindaco Gianpietro Coppola che coglie l’occasione per ringraziare gli assessori alle pari opportunità Emilia Romeo e alle attività produttive Elvira Berlingieri per aver messo in piedi due iniziative che si integrano tra di loro e che rispondono all’impegno dell’Amministrazione Comunale: promuovere, durante tutto l’anno, iniziative che consentano la fruizione del centro storico e del suo patrimonio architettonico e culturale.

Luci colorate rosse e bianche, un tenero cupido e tanti cuori rossi con le bellissime parole di “Per due che come noi”, brano del famoso cantautore cosentino Dario Brunori, un inno all’amore al passo coi tempi e che fa vibrare d’amore il cuore di giovani e meno giovani. È, questa, la scenografia che si presenterà ai visitatori. “L’idea – sottolinea l’assessore Romeo – nasce dall’esigenza di dare più spazio ai sentimenti ed all’amore in una vita sempre più frenetica, caotica e materialista. Il cuore luminoso, le frasi di Brunori, le lucine colorate sono semplici cose che creano suggestione e positività, in un angolo dedicato idealmente a tutti gli innamorati del mondo. Un momento, dunque, di sosta dalla frenesia dei tempi moderni, di socialità, di relazione, di autentica umanità per ritrovarsi e ritrovare il proprio rapporto con i sentimenti, con se stessi e con gli altri.”

Per Altomonte, che si è consolidata negli anni come location artistica preferita dalle coppie per celebrare il loro amore e festeggiare il giorno più bello, è, questa, un’ulteriore opportunità per promuovere la fruizione e conoscenza del borgo. Curato dall’Assessore ai Beni culturali e alle Attività produttive Elvira Berlingieri, sarò proposto un percorso condiviso con le pizzerie, i ristoranti e le botteghe. Sarà, inoltre, possibile degustare menù a tema e usufruire di offerte speciali. Compreso l’ingresso gratuito per le coppie al Museo Civico nel giorno di San Valentino con servizio guida personalizzato (per prenotare la visita chiamare allo 0981948041 o scrivere a [email protected]). La Panchina dell’Amore ed i percorsi a tema aspettano gli innamorati per tutto il mese di febbraio 2020.