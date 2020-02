Canale dello Stombi, chiesto il processo per il sindaco Papasso

La Procura della Repubblica di Castrovillari ha chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco di Cassano allo Ionio Gianni Papasso, e per altre sette persone

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Chiesto il rinvio a giudizio per Papasso e per sette tra tecnici, ex dipendenti del Comune, il presidente del Consorzio di Bonifica di Trebisacce e un imprenditore sulla questione dello “Stombi” e in particolare sulle modalità dei lavori di disinsabbiamento del canale.

Il giudice dell’udienza preliminare Chiara Miraglia, vista la richiesta di rinvio del pm Angela Continisio, ha fissato l’udienza preliminare per il 26 marzo prossimo. Gli imputati, accusati a vario titolo di turbativa d’asta, truffa aggravata, falso in atto pubblico, falsità ideologica, oltre a Papasso, sono il presidente del Consorzio di Bonifica di Trebisacce Marsio Blaiotta, il responsabile tecnico del tempo dello stesso Consorzio Biagio Cataldi, e i tecnici e dipendenti del tempo del comune Nicola Bruno, Mario Innocenzo Rummolo, Francesco Garofalo e Francesco Sarubbo e l’imprenditore Giuseppe Borrelli.