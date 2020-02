Corruzione, indagati il consigliere Giuseppe Aieta e i sindaci di Acri e Longobucco

Secondo l’ipotesi accusatoria, Aieta avrebbe ottenuto voti alle ultime elezioni regionali in cambio di favori. Il PD di Cetraro “un filmine a ciel sereno. Siamo sicuri che Aieta dimostrerà la sua estraneità”

PAOLA (CS) – Non sono ancora stati proclamati gli eletti in Consiglio regionale che già uno è indagato per corruzione: si tratta di Giuseppe Aieta del centrosinistra, rieletto con 7.454 voti. Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate da Pierpaolo Bruni procuratore capo di Paola, Aieta, esponente della lista Democratici e Progressisti, in cambio di voti alle ultime elezioni regionali avrebbe promesso all’imprenditore Giuseppe Chiaradia, operante nel settore della sanità privata e anch’egli indagato, l’accreditamento delle proprie strutture presso la Regione.

Assieme ad Aieta sono indagati anche Pino Capalbo sindaco di Acri, Emilio Morelli marito di una consigliera comunale di Roggiano Gravina e il primo cittadino di Longobucco Giovanni Pirillo. A loro, Aieta avrebbe promesso l’assunzione per se stessi o congiunti nella propria struttura regionale dopo la rielezione. Questa mattina inoltre, gli uomini della Guardia di finanza di Scalea hanno perquisito la segreteria politica di Aieta a Cetraro, cittadina sulla costa tirrenica della quale è stato sindaco per due legislature, e hanno sequestrato personal computer e documenti. Successivamente, Aieta è stato ascoltato per alcune ore in procura. L’attività d’indagine nasce dalla costante lotta alla corruzione portata avanti dalla Procura di Paola.

PD di Cetraro “Aieta dimostrerà la sua estraneità”

“Le indagini giudiziarie, come apprese dalla stampa, che interessano il consigliere regionale Giuseppe Aieta arrivano come un fulmine a ciel sereno in considerazione del fatto che Aieta da circa quindici anni ha occupato incarichi amministrativi a tutti i livelli, dimostrando sempre di essere un punto di riferimento per tutte le iniziative a sostegno della legalità e del rispetto delle regole“. E’ quanto si legge in una nota del circolo del Pd di Cetraro. “Un sindaco brillante ed attivo – prosegue – che si è prodigato per il processo di crescita culturale e sociale della nostra comunità, un consigliere provinciale al servizio degli enti locali, un consigliere regionale scrupoloso, attento e rispettoso di tutte le procedure amministrative. Il Circolo del Pd di Cetraro è certo che Aieta saprà dimostrare la sua totale estraneità ai fatti che gli sono addebitati. Il Pd ribadisce la sua piena e totale fiducia alla magistratura a cui chiede di accertare rapidamente i fatti e di procedere con rigore e determinazione”.