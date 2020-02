Agente della polizia stradale sventa un furto di agrumi, denunciato 45enne

Gli agricoltori costretti a combattere con il prezzo sempre più povero delle vendite ma soprattutto con i furti di clementine

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri ma stavolta grazie alla Polizia Stradale non è andata bene a F.A. 45enne pluripregiudicato di Corigliano Rossano, noto alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti contro il patrimonio. L’uomo è stato sorpreso mentre era intento a prelevare furtivamente clementine e limoni da un agrumeto nei pressi di una nota attività commerciale che si occupa della vendita di divani sulla SS 106. Un agente della Polizia Stradale di Corigliano Rossano libero dal servizio, stava transitando sul tratto con la propria auto, quando ha riconosciuto il pregiudicato ed ha chiesto l’intervento della pattuglia del locale distaccamento che si trovava nella zona.

Immediatamente giunta sul posto, F.A. è stato bloccato nonostante il tentativo di darsi alla fuga a piedi nei campi. Una volta raggiunto il 45enne non è stato in grado di spiegare la provenienza degli agrumi rinvenuti all’interno del veicolo, dove sono stati trovati limoni e clementine. Informato di quanto accaduto il proprietario del fondo ed il P.M. di turno, F.A. è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di furto, resistenza e porto di oggetti in luogo pubblico senza giustificato motivo, mentre il veicolo è sottoposto a sequestro amministrativo poiché privo di copertura assicurativa.