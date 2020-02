“Nessun abbandono e trascuratezza a Camigliatello e scuole”: l’amministrazione risponde ai genitori

L’amministrazione di Spezzano Sila interviene in merito alle richieste avanzate da un gruppo di genitori di Camigliatello Silano

CAMIGLIATELLO SILANO (CS) – “Nessun abbandono e nessuna trascuratezza da parte dell’Amministrazione Comunale nei confronti di Camigliatello e delle strutture scolastiche.” L’amministrazione di Spezzano Sila interviene in merito alle richieste avanzate da un gruppo di genitori di Camigliatello Silano.

“Nelle scorse settimane sono stati messi in atto interventi di bonifica per quanto riguarda la raccolta dell’ingombrante e della spazzatura, così come massima è l’attenzione e la priorità allo sgombero neve rispetto agli ingressi degli istituti scolastici. In merito al servizio di trasporto scolastico si informa che è in fase di espletamento la gara di appalto del nuovo servizio, nella quale è stato inserito un nuovo pulmino per venire incontro alle esigenze delle famiglie e degli alunni.

Nei prossimi giorni si valuterà la possibilità di attivare il servizio aggiuntivo sin da subito. Si precisa inoltre che sempre massima è stata l’attenzione e il confronto con le istituzioni scolastiche. La scuola infatti è al primo posto per quanto riguarda l’impegno dell’amministrazione. Nelle scorse settimane infatti l’amministrazione comunale ha donato alla scuola materna di Camigliatello nuove sedie e banchi ed ha sbloccato l’iter burocratico per quanto riguarda l’apertura della nuova scuola che è prevista per le prossime settimane.

Il sindaco e l’Amministrazione comunale rimane disponibile, ancora una volta, al confronto costruttivo con le rappresentanze dei genitori e della scuola per garantire e migliorare sempre più la qualità degli ambienti che ospitano gli alunni.”