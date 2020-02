Disservizi scuole di Camigliatello, genitori in protesta: proclamato sit in il 10 febbraio

CAMIGLIATELLO SILANO (CS) – Il comitato dei genitori delle scuole di Camigliatello di ogni ordine e grado comunica il sit in del giorno 10 febbraio alle ore 7:30 per protestare contro la totale mancanza di presenza e ascolto da parte delle amministrazioni, nonché dei continui disservizi presenti nelle scuole e assenza di manutenzione.

Il comitato ha inviato nei giorni scorsi una pec alla dirigente scolastica e al sindaco, non ricevendo alcuna risposta. Da qui la protesta e il sit in. “Camigliatello – esclamano i genitori – versa in una condizione di degrado e abbandono preoccupanti sotto tutti i punti di vista. Noi vogliamo che si riparta dalla scuola.”

“Gentile Dirigente scolastico, gentile Sindaco, – si legge nella pec – facciamo seguito alla nostra richiesta in allegato sul servizio Scuolabus del 18 Ottobre 2019 n.prot.9496 e ai numerosi solleciti sulla gestione delle inefficienze presenti negli edifici scolastici di Camigliatello, ai quali ad oggi non abbiamo ottenuto alcuna risposta e di cui chiediamo con urgenza un incontro tra: il sindaco; la Dirigente scolastica; il rappresentante comunale del servizio trasporti; il titolare della ditta “Cento per cento trasporti”; i rappresentanti dei genitori di ogni ordine e grado.

I temi sui quali verterà l’incontro saranno i seguenti:

1) l’introduzione di una corsa alle ore 13:10 poiché è questo l’ orario di uscita delle scuole medie e da suddetto orario alle ore 13.40 i ragazzi si intrattengono a scuola con attività a noi sconosciute. Ricordiamo che è il servizio scuolabus a doversi adattare alle esigenze scolastiche e non il contrario.

2) la differenziazione del servizio Scuolabus per i bambini della scuola dell’ infanzia rispetto agli altri ordini per ragioni di sicurezza.

3) maggiore precisione negli orari di prelievo degli alunni dalle loro abitazioni.

3) la reintroduzione del ticket di viaggio poiché attualmente paghiamo tre mensilità anticipate, indipendentemente dalla fruizione del servizio da parte dell’ utente e in caso di impossibilità, le motiviazioni con prove scritte da parte del comune.

4) il rispetto dei limiti di velocità degli scuolabus in quanto, tra le altre cose, sono sprovvisti di cinture di sicurezza.

5) la manutenzione delle strade percorse dallo scuolabus come ad esempio Via delle giunchiglie che versa in condizioni indecenti di abbandono totale da parte dell’ amministrazione comunale e in caso di ghiaccio lo spargimento del sale (ricordiamo che in seguito alle nevicate di quest’ anno si era creata una lastra di ghiaccio davanti all’ entrata della scuola causando diverse cadute da parte degli alunni).

6) la manutenzione e la messa in sicurezza degli spazi scolastici esterni alla scuola dell’ infanzia, attualmente impraticabili dai bambini, per le seguenti ragioni:

Assenza di serratura al cancello

presenza della fogna a cielo aperto nel cortile

assenza del muretto lato marciapiede lungo la strada che costeggia il cortile

presenza di rifiuti ingombranti altamente pericolosi

presenza di immondizia non prelevata con regolarità dagli addetti (contenitori sempre stracolmi).

Ricordiamo inoltre che con l’ arrivo della primavera bisogna prendere delle misure preventive per la processionaria.

7) la manutenzione interna degli edifici:

presenza di umidità nella classe quarta elementare

assenza di catenelle dei wc

presenza di ruggine e sporcizia ataviche

perdite di acqua dai radiatori

totale assenza di interlocuzione, manutenzione e di risoluzione dei problemi da parte del Comune.

8) la vicinanza della scuola dell’ infanzia al sito di raccolta rifiuti.

9) una maggiore presenza delle amministrazioni sul territorio poiché Camigliatello versa in condizioni di noncuranza se non di abbandono da parte del Comune.

10) chiediamo inoltre trasparenza sul procedimento di assegnazione della gara d’ appalto riguardante il servizio scuolabus.

Il sindaco ad Ottobre 2019 ci aveva chiesto di fare una richiesta formale che attestasse le nostre esigenze, atto che abbiamo provveduto a fare e a far protocollare dalla delegazione comunale di Camigliatello ma del quale non ci è pervenuta una risposta formale che attestasse la presa visione delle nostre richieste. Vox populi ci hanno informato che la gara d’ appalto è stata aggiudicata dalla medesima ditta uscente. Chiediamo risposte.

11) sollecito sul passaggio al nuovo plesso per la scuola media.

Nel ringraziarvi per l’attenzione, attendiamo un vostro cortese riscontro. Cordialmente, il comitato dei rappresentanti dei genitori.”