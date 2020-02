Apollinara-Patursi, strade impraticabili e attività economiche a rischio

Rendere fruibili e sicure le strade interpoderali, al confine tra i due comuni di Corigliano-Rossano e Terranova da Sibari, Apollinara-Patursi

TERRANOVA DA SIBARI (CS) – Garantire un’adeguata viabilità, ad oggi compromessa, per i tanti proprietari di fondi agricoli che quotidianamente le attraversano. A chiederlo è il vicesindaco con delega all’agricoltura Massimiliano Smiriglia rivolgendo al primo cittadino Flavio Stasi l’invito a voler individuare, nel massimo spirito di collaborazione, percorsi condivisi tra le due amministrazioni comunali per una soluzione quanto mai urgente ed utile per entrambe le comunità interessate. Sottolineando l’importanza di avviare tutte le iniziative opportune a programmare e realizzare il ripristino delle sedi stradali a servizio dell’intera area, Smiriglia ricorda di aver già avviato un confronto proficuo in merito con il vicesindaco Claudio Malavolta che ha confermato a più riprese la disponibilità a non lesinare sforzi per raggiungere l’obiettivo.

“Su queste strade – aggiunge – per ovviare al problema in questi anni, attraverso un apposito protocollo d’intesa con l’estinto Comune di Corigliano, abbiamo fatto degli interventi (lavori di allargamento della carreggiata e chiusura delle tante buche), proprio per andare incontro alle esigenze dei nostri agricoltori. Molti dei terreni agricoli in questione – conclude Smiriglia – i cui titolari sono cittadini di Terranova da Sibari, risultano essere difficilmente praticabili. Il problema, se non risolto in tempi brevi, potrebbe avere ripercussioni anche economiche gravi sulle attività che si svolgono in quell’area e che subiscono conseguenze e disagi della pessima stagione metereologica”.