A Saracena il corso di manovre salvavita pediatrico, costi a carico del Comune

L’assessore ai servizi sociali, Adelina Ferrara, chiama a raccolta tutti i cittadini interessati. I costi del corso saranno a carico del comune

SARACENA (CS) – Sono le manovre fondamentali che in casi di emergenza tutti i genitori, insegnanti, educatori, nonni, animatori, cittadini in genere dovrebbero saper compiere, perchè in pochi attimi posso fare la differenza e salvare una vita. Le manovre salvavita pediatriche (MPS) di disostruzioni delle vie aeree e rianimazione cardiopolmonare unite alle sequenze di azioni a supporto delle funzioni vitali saranno oggetto di un corso specifico che l’amministrazione comunale di Saracena, guidata dal Sindaco Renzo Russo, propone a tutta la cittadinanza interessata.

L’annuncio sul sito del Comune è stato dato dall’assessore ai servizi sociali, Adelina Ferrara (in foto), che ha così illustrato l’avviso rivolto a cittadini in un’età compresa tra i 18 e 65 anni interessati a formarsi sulle manovra salvavite pediatrico grazie ad un corso teorico pratico della durata di 4 ore che l’Amministrazione comunale di Saracena mette a disposizione dei cittadini. Il numero massimo di partecipanti sarà 25 persone ai quali sarà rilasciato anche un attestato di partecipazione.

I costi del corso saranno a totale carico del Comune che, come fatto precedentemente per la formazione sull’uso dei defibrillatori, rafforza la volontà di creare sinergia con i cittadini che vogliono rendersi consapevoli e pronti rispetto alle piccole emergenze quotidiane in ambito sanitario.

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro e non oltre le ore 14:00 di giorno 17 febbraio 2020 utilizzando il modello prestampato presente sul sito del comune e reperibile presso l’ufficio dei servizi sociali.