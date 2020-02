Montalto, sequestrò il fratello minore. Riforma della sentenza in Appello a 8 mesi

Il fratello all’epoca 22enne era stato accusato del sequestro del fratello minore. Per il giovane il pm in primo grado aveva chiesto tre anni

CATANZARO – Era stato condannato a due anni, dopo la richiesta di condanna in primo grado a tre anni di reclusione. La Corte d’Appello di Catanzaro, ha rideterminato la pena per Emanuele Gencarelli, difeso dall’avvocato Chiara Penna, a 8 mesi di reclusione, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Cosenza, viste le attenuanti generiche.

Gencarelli all’epoca aveva 22 anni. L’accusa nei suoi confronti è di sequestro di persona nei confronti di suo fratello minorenne. I fatti risalgono al 29 gennaio 2015, quando ai carabinieri della stazione di Montalto Uffugo arrivò una telefonata nella quale si segnalava un minore che era legato in casa, con delle catene.

A chiamare erano stati i due fratelli. Il maggiore, autore del presunto sequestro, riferì ai carabinieri che trovarono il ragazzino legato, di avere agito così perché “l’adolescente era ribelle e ingestibile, e, come spesso accadeva, quel giorno non voleva andare a scuola”. Il fratello non voleva che il ragazzino frequentasse cattive compagnie, dati anche i procedimenti penali già pendenti a suo carico. Ma Emanuele Gencarelli venne accusato di sequestro di persona con l’aggravante della minore età della vittima e del rapporto di parentela. Un’accusa molto grave per la quale si rischia una pena da 3 a 12 anni. Il pm in primo grado ha chiesto una condanna alla pena di 3 anni di reclusione. Oggi la corte di appello ha accolto in parte le argomentazioni della difesa condannandolo a soli 8 mesi.