Sarà pronto entro l’estate il palazzetto dello sport di Mormanno

MORMANNO (CS) – Sono in dirittura d’arrivo i lavori di completamento del Palazzetto dello Sport a Mormanno. L’annuncio oggi da parte dell’assessore Giuseppe Fasano che insieme al responsabile per la sicurezza ha effettuato un sopralluogo sul cantiere dell’opera in contrada Carbonia che per la prossima estate potrebbe essere consegnata alla fruibilità della cittadinanza e dell’intero comprensorio. Nel corso del sopralluogo, infatti, la ditta che ha vinto l’appalto per la realizzazione della struttura polivalente, frutto di un finanziamento della Provincia di Cosenza per l’ammontare di circa un milione di euro, ha assicurato che tra maggio e giugno dovrebbero terminare i lavori, permettendo così al comune, in accordo e sinergia con l’Ente provincia, di dare luogo all’inaugurazione dell’impianto sportivo. Resta solo da rifinire la parte esterna della struttura e montare il pavimento in legno che consentirà lo svolgimento di attività sportive e di manifestazioni compatibili con l’ambiente realizzato. «Al termine dei lavori – ha dichiarato l’assessore Fasano a nome e per conto dell’esecutivo guidato dal sindaco, Giuseppe Regina – si provvederà in accordo con la Provincia di Cosenza a studiare una convenzione per la futura gestione della struttura». Ma già da subito l’amministrazione comunale incontrerà le associazioni sportive della città per «recepire suggerimenti – ha concluso Fasano – e realizzare una strategia comune per utilizzare al meglio il Palazzetto e renderlo punto di incontro, socializzazione e formazione sportiva per quanti vorranno sentirlo proprio».