Tortora, arrestato dai carabinieri un 51enne evaso dai domiciliari

TORTORA (CS) – I carabinieri di Tortora hanno arrestato per evasione Z.S. di 51 anni, pregiudicato del luogo, sottoposto agli arresti domiciliari nel comune di Tortora. I fatti risalgono alle ore 13:00 di giovedì circa quando i militari, durante un normale servizio di controllo del territorio, percorrendo una delle vie limitrofe al lungomare cittadino, hanno notato l’arrestato domiciliare fuori dal luogo di detenzione.

Lo stesso, ai militari ha fornito delle giustificazioni ritenute poco plausibili e pertanto è stato condotto in caserma per gli accertamenti del caso. Informata la Procura della Repubblica di Paola, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto. Nel corso dell’udienza per rito direttissimo presso il Tribunale di Paola, svoltasi nella mattinata odierna, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato tradotto nuovamente agli arresti presso il proprio domicilio.