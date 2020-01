“Il tempo della salute”, al via incontri di informazione sulla prevenzione e cura oncologica

Il primo appuntamento domani con un parterre di ospiti di tutto rispetto: a partire dall’assessore alla sanità, Silvano Cosenza

LAINO BORGO (CS) – Realizzare un ciclo di incontri rivolti alla cittadinanza con il preciso intendo di formare e sensibilizzare su tematiche di interesse comune. “Il tempo della salute” è la nuova iniziativa dell’amministrazione comunale di Laino Borgo, guidata dal Sindaco Mariangelina Russo, che nella prima tappa di questo percorso informativo tratterà il tema della “Prevenzione e cura in oncologia”. Appuntamento domani, sabato 1 febbraio a partire della ore 17.00 presso il centro civico “Nuovi orizzonti” con un parterre di ospiti di tutto rispetto.

Ad introdurre la giornata sarà l’assessore alla sanità, Silvano Cosenza che ha curato l’organizzazione del convegno, dopo i saluti istituzionali del Sindaco Mariangelina Russo. Poi spazio alle relazioni ed interventi degli specialisti: Ivano Schito, oncologo, che si soffermerà sulla prevenzione genetica in oncologia; Elisabetta Solimeo, nutrizionista, che affronterà il tema delle prevenzione genetica collegata all’alimentazione; Giusi Rizzo che invece tratterà la prevenzione delle lesioni da cancro e la chemioterapia. Altri focus, nel corso dell’incontro, riguarderanno la prevenzione sulla cute in oncologia a cura di Salvatore Anastasio (Hyris Lab srl Olio di Argan) e la prevenzione alimentare in oncologia con i contributi di Tony Pace (Agricoltura Sinergica) e Francesco Pellicori (Federterra). Coordinerà l’incontro Gina Calvosa, consigliere comunale con delega alla cultura.