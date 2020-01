Da Diamante a Cassano Jonio, cittadinanza onoraria per Liliana Segre

Dopo Diamante, anche il Comune di Cassano Jonio conferisce la cittadinanza onoraria alla senatrice Segre: “Preziosa la sua testimonianza contro ogni forma di odio”

CASSANO ALLO JONIO (CS) – Il Consiglio comunale di Cassano allo Jonio, all’unanimità, ha conferito la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, testimone vivente della tragedia della Shoah. Il conferimento dell’onorificenza è stato discusso e approvato in una seduta dell’assemblea che ha fatto proprio su impulso del sindaco Gianni Papasso, l’invito avanzato nelle scorse settimane dall’associazione cittadina “Comitato 4 Novembre”.

“Per la sua preziosa testimonianza – è detto nella motivazione del conferimento contenuta nella delibera – e l’appassionata e instancabile attività di sensibilizzazione, principalmente rivolta alle giovani generazioni, contro ogni forma di odio, di discriminazione e di indifferenza verso tutte le barbarie che si affacciano nella storia”.

“La nostra assise civica, nell’atto deliberativo approvato, ha evidenziato – è scritto in una nota del Comune di Cassano allo Jonio – che la senatrice Liliana Segre è nota per il suo impegno politico sociale e, soprattutto, per la grande e appassionata attività di sensibilizzazione tesa a mantenere vivo il ricordo della strage degli ebrei, avvenuta durante la seconda guerra mondiale. Liliana Segre, con la sua preziosa testimonianza sull’esperienza vissuta nei campi di sterminio degli ebrei è divenuta il simbolo della lotta contro ogni forma di odio e discriminazione, sia di razza che di genere, in un Paese che ha sempre più bisogno di riscoprire i valori della fratellanza, della pace e del rispetto per ogni singola persona”.

Domani a Diamante

La senatrice a vita Liliana Segre riceverà domani invece, la cittadinanza onoraria di Diamante, centro del tirreno cosentino. L’Amministrazione comunale ricorderà la Shoah con un’iniziativa rivolta agli studenti organizzata in sinergia con l’Istituto comprensivo cittadino. Durante la manifestazione sarà conferita la cittadinanza onoraria a Liliana Segre con una seduta straordinaria del Consiglio comunale cui parteciperà il Consiglio Municipale dei Ragazzi.

“Il riconoscimento alla straordinaria testimone degli eventi terribili della Shoah, fortemente voluta dal sindaco, sen. Ernesto Magorno, è scritto in una nota – sarà consegnato successivamente a Roma dagli alunni vincitori del Concorso ‘Accendi la memoria’ che saranno annunciati proprio al termine della mattinata del 31”.

L’iniziativa sarà aperta dalla proiezione del film “Storia di una ladra di libri” di Brian Percival. La cittadinanza onoraria è stata conferita dal Comune per esprimere gratitudine e – come si legge nelle motivazioni – “il giusto riconoscimento del valore morale e educativo del ruolo che la senatrice a vita Liliana Segre, autorevole testimone di una pagina oscura della storia del secolo scorso, sta svolgendo attraverso un’intensa attività di conservazione della memoria e di opportunità di conoscenza e crescita per le giovani generazioni”.