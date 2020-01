Il sindaco di Amantea si dimette, alla base motivi politico-amministrativi

Ha rassegnato le sue dimissioni dall’incarico di primo cittadino di Amantea, Mario Pizzino dopo due anni e mezzo alla guida dell’amministrazione del centro tirrenico

AMANTEA (CS) – L’annuncio è arrivato ieri pomeriggio. Mario Pizzino ha rassegnato le sue dimissioni per motivi legati ad una rottura all’interno della maggioranza, soprattutto dopo la sconfitta elettorale di Rocco Giusta, assessore al bilancio che ha rimesso le deleghe assessorili al bilancio e ha posto fine alla sua esperienza da amministratore comunale, almeno per il momento. «Dopo due anni e mezzo di mandato amministrativo – scrive Pizzino – nei quali mi sono adoperato affinché anche la nostra Città potesse uscire dal blocco amministrativo causato dal dissesto finanziario e potesse avere quei servizi minimi essenziali ed indispensabili, dopo aver tentato di ottenere che Amantea avesse una sua immagine positiva riacquistando la sua specificità e centralità di attrattore economico e sociale per un vasto comprensorio, vi comunico la mia decisione di rinunciare all’incarico a suo tempo ricevuto dal popolo sovrano amanteano in data 12 giugno 2017»

La decisione di Pizzino dunque dipende da «ragioni politico – amministrative, non c’è una convergenza di veduta ed una sicurezza e tranquillità nella squadra di governo, oltre che le condizioni oggettive, per proseguire con quel progetto ambizioso di svolta, contenuto nelle linee programmatiche di inizio mandato, capace di incidere nello sviluppo economico e sociale del contesto territoriale di Amantea». Ora il primo cittadino avrà 20 giorni per ripensarci.