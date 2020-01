Un incidente stradale si è verificato intorno alle 13, sulla strada statale 107 Silana Crotonese nei pressi del bivio di San Pietro in Guarano in direzione Sila. Due le auto coinvolte, tre i feriti

COSENZA – E’ atterrato l’elisoccorso sulla statale 107 per un grave incidente che si è verificato intorno alle 14:00 nei pressi dello svincolo per San Pietro in Guarano e che ha visto coinvolte due automobili, una Lancia Y e una Mercedes provocando il ferimento di tre persone, una delle quali in condizioni più serie. Violentissimo l’impatto tra le due auto finite di traverso sulla carreggiata. Una delle persone è rimasta incastrata ed è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza arrivati sul posto insieme ai sanitari del 118 che hanno prestato subito le prime cure. Per la gravità dell’incidente come detto, poco più tardi è anche atterrato anche l’elisoccorso. La statale 107 è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere i soccorsi. Inevitabili le lunghe code e i rallentamenti in entrambe le direzioni. Sul posto anche il personale dell’Anas.