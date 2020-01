Morano, escursionista ferito dopo una caduta. Soccorso dagli uomini del SAS Calabria

Intervento da parte degli uomini della stazione Pollino del Soccorso alpino e speleologico Calabria che hanno messo in salvo un escursionista caduto e rimasto ferito ad una gamba

MORANO (CS) – Gli uomini della stazione Pollino del Soccorso Alpino e speleologico Calabria, sono intervenuta nel primo pomeriggio di oggi per un’operazione di soccorso portandosi nei pressi di un crinale di una montagna nel comune di Morano Calabro. Qui un escursionista, appassionato di archeologia, a causa di una scivolata era rimasto ferito procurandosi una sospetta frattura della tibia. Sul posto sono intervenuti oltre ad una decina di tecnici con il medico del Soccorso Alpino e i sanitari del 118. L‘escursionista è stato trasportato a valle con la barella portantina e poi trasferito, dopo un tratto in fuoristrada, su autoambulanza che lo ha portato in ospedale per le cure del caso.