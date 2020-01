Chiusura sede Inps di Scalea, Lavia: “enormi disagi, serve soluzione in tempi brevissimi”

Segretario generale UST Cisl Cosenza: “Urgente impegno per soluzione adeguata e definitiva in tempi brevissimi”

SCALEA (CS) – “La chiusura momentanea della sede Inps di Scalea e il contestuale trasferimento degli Uffici a Paola – dichiara Giuseppe Lavia, Segretario Generale dell’UST Cisl di Cosenza – creerà enormi disagi ai cittadini di numerose comunità locali. Si tratta, infatti, di una sede territoriale che esercita le sue competenze a beneficio di ben diciassette comuni, da Belvedere a Papasidero, da Praia a Verbicaro, da Scalea a Tortora. La Cisl – prosegue Lavia – rivolge, perciò, un forte appello alle Istituzioni competenti affinché possa essere trovata a questo problema una soluzione adeguata e definitiva in tempi brevissimi: troppo spesso, infatti, alle nostre latitudini ciò che dovrebbe essere temporaneo e di breve durata, poi, nei fatti, non lo è per nulla.

Nella consapevolezza che la decisione è dovuta all’inagibilità dell’edificio e si è resa necessaria per preservare l’incolumità del personale e dell’utenza – conclude il Segretario Generale dell’UST Cisl di Cosenza –, è urgente che ci si impegni insieme alle Istituzioni locali per reperire spazi sicuri e risolvere un’emergenza che rischia di privare i cittadini della possibilità di esercitare loro diritti, se non andando incontro a grandi difficoltà”.