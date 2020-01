Incidente a Mendicino, auto sbanda e si schianta contro un muro – FOTO

L’incidente si è verificato questa mattina intorno alle 6.30 nei pressi dell’incrocio cosiddetto delle “quattro vie” a Mendicino in contrada Tivolille

MENDICINO (CS) – Terribile impatto questa mattina a Mendicino, sulla strada provinciale 81 che attraversa il centro alle porte di Cosenza. Secondo i primi riscontri un’auto, un’Audi di colore bianco, che viaggiava all’altezza del bivio di Tivolille, sarebbe sbandata autonomamente per cause che sono ancora in corso d’accertamento e il conducente, L.R.. di Cerisano, perso il controllo della vettura, è andato a schiantarsi contro un muro. Soccorso dai sanitari del 118 è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Cosenza. Le sue condizioni non sono gravi e nonostante l’impatto è rimasto lievemente ferito. La circolazione sul tratto è stata interrotta e deviata sulla strada dell’Acheruntia. Sul posto anche le forze dell’ordine per gli accertamenti di rito.