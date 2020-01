Scalea: anziano investito mentre attraversa la strada, trasferito all’Annunziata

Stava attraversando la strada a piedi, su viale Primo Maggio, nel centro della cittadina dell’alto tirreno, quando è stato centrato da un’auto

SCALEA (CS) – Un anziano di 77 anni è rimasto ferito questa mattina dopo essere stato investito da un’auto, condotta da una donna, su viale 1° Maggio a Scalea, nei pressi di via fiume Lao. L’anziano è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza ma non verserebbe in pericolo di vita. Avrebbe però riportato la rottura dell’anca. Sul posto i carabinieri della locale stazione per gli accertamenti e per ricostruire la dinamica.