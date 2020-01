Capriolo ferito ritrovato sulla strada in Sila, ma non ce l’ha fatta

L’esemplare è stato rinvenuto e soccorso dall’Enpa sezione Cosenza Rende, in Sila, nel comune di San Giovanni in Fiore. Le Guardie Zoofile hanno fatto il possibile

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Le guardie zoofile dell’Enpa sono intervenute dopo aver ricevuto una segnalazione circa la presenza di un capriolo ferito sulla strada nel comune di San Giovanni in Fiore, in Sila. Sul posto anche i Carabinieri Forestali e la Polizia Provinciale. Il capriolo è stato recuperato ma in un primo momento si era prospettata una perforazione del polmone a causa di un forte impatto. L’animale sarebbe stato infatti investito verosimilmente mentre era inseguito da un cane da caccia che l’ha pure azzannato. L’animale viene rimesso alle cure veterinarie a Cosenza e nonostante le scrupolose attenzioni non ce l’ha fatta nonostante in tanti si siano mossi per tentare di salvarlo.

L’Enpa Cosenza Rende ha voluto ringraziare Giuseppe Viceconte, per aver consentito al Capo Nucleo delle guardie Zoofile ENPA Antonio Pirillo (operatore di centrale IVITEL) di effettuare il delicato intervento; la guardia zoofila ENPA Luciano Covelli ma anche i Carabinieri Forestali del Parco Nazionale della Sila, coordinati dal Maggiore Angelo Roseti, stazioni di Mezzo campo Savelli, Crotonei e Lorica, per il pronto intervento e la Polizia Provinciale di Cosenza per la consueta collaborazione. La fauna selvatica è patrimonio prezioso di tutti e noi siamo in prima linea per tutelarla!