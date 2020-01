Camion sfonda il muro di un’abitazione. Gravissime due persone trasferite all’Annunziata

Il gravissimo incidente è avvenuto nel pomeriggio a San Demetrio Corone. Secondo i primi riscontri il camion avrebbe perso il controllo finendo contro il muro di un’abitazione

SAN DEMETRIO CORONE (CS) – Un terribile incidente è avvenuto nel centro del paese, a San Demetrio Corone, nel pomeriggio di oggi in via Dante Alighieri nei pressi del centro sportivo. Un camion, che procedeva in discesa, forse a causa di un guasto ai freni o comunque per cause che andranno accertate dai successivi rilievi, ha perso il controllo della strada andando ad impattare violentemente contro il muro di un’abitazione, sfondandolo e finendo con la parte anteriore del mezzo all’interno dell’abitazione. A bordo del mezzo, oltre al conducente, un’altra persona. Entrambi del posto di 35 e 50 anni.

L’impatto è stato violentissimo. Allertati dai residenti, sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi e i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza che hanno estratto dalle lamiere contorte e dai calcinacci i due malcapitati, trasportati in codice rosso all’ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza con due ambulanze, nonostante fosse stato allertato anche l’elisoccorso. Le loro condizioni sarebbero gravissime. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso e per accertare la dinamica.