Castrovillari, fanno razzia svaligiando in una notte cinque negozi. Arrestati, uno è minorenne

I due, un 19enne e un 17enne del posto, avevano compiuto i furti in una sola notte. Arrestati dai carabinieri di Castrovillari che durante una perquisizione domiciliare hanno ritrovato parte della refurtiva

.

CASTROVILLARI – Sono bastate 24 ore di indagini ai carabinieri di Castrovillari, per individuare i responsabili della serie di furti, compiuti in una sola notte, ai danni di ben 5 diversi negozi nella cittadina del Pollino e che avevano portato i titolari a sporgere denuncia. Si tratta di due giovanissimi, uno dei quali minorenni, denunciati entrambi alla procura della repubblica ed al tribunale dei minori per furto aggravato e, per il minore, anche per detenzione di sostanza stupefacenti. I due un 19enne e un 17enne avevano fatto mambassa in una notte a dir poco folle, rubando di tutto e poi tornandosene tranquillamente a casa. Agli ordini del Maggiore Giovanni Caruso, i militari sono riusciti ad individuare i due, entrambi residenti a Castrovillari, grazie anche all’ausilio delle immagini registrate dalle telecamere di videosoerveglianza e alla collaborazione degli stessi esercenti. Nel corso delle perquisizioni domiciliari è stata ritrovata buona parte parte delle refurtiva (per la maggior parte capi d’abbigliamento) e, nell’abitazione del 17enne, anche 50 gr di marijuana e un bilancino di precisione. Il materiale recuperato è stato restituito ai proprietari.