Discariche sature. Nel cosentino domani ritiro dell’indifferenziata non garantito

Lo scrive con un avviso urgente Calabra Maceri “limite massimo consentito di rifiuti stoccati nei nostri capannoni per l’incapacità di Comuni, Regione e A.T.O. di individuare una destinazione finale per il trattamento della frazione residua non riciclabile”

.

RENDE (CS) – Niente conferimento dell’indifferenziata domani perchè i capannoni sono pieni e non riescono più a contenere le tonnellate di indifferenziata da stoccare. Rifiuti che non si riesce a smaltire nelle discariche oramai al collasso. Per questo non sarà garantita la regolare copertura della raccolta in tutte le zone e si invitano più che mai i cittadini a differenziare con il massimo rigore tutti gli altri rifiuti. È in sintesi quanto scritto nella comunicazione urgente dell’azienda Calabra Maceri ai cittadini (l’azienda si occupa della raccolta in circa 20 comuni del cosentino tra cui Rende, Montalto e Castrovillari).

“Calabra Maceri e servizi Spa – si legge nella nota – avvisa tutti i cittadini che a seguito dell’incapacità delle autorità competenti (Comune, Regione e A.T.O.) di individuare una destinazione finale per il trattamento dei rifiuti non riciclabili (indifferenziato) da noi trattati, si è determinato il raggiungimento del limite massimo consentito di rifiuti stoccati nei nostri capannoni. Pertanto, a partire da domani venerdì 17 gennaio 2020, non saremo nelle condizioni di assicurare la regolare copertura di raccolta della frazione residua non riciclabile (indifferenziata)“.

“Ora più che mai – conclude l’avviso dell’azienda – esortiamo a differenziare con il massimo rigore e disciplina, in quanto i servizi di raccolta di tutte le altre frazioni “carta”, “vetro”, “plastica e metalli”, “frazione organica”, “ingombranti” e “R.A.E.E” proseguirà regolarmente”.