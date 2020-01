Castrovillari, tentano furto in una nota boutique del centro. Sventato dai vigilantes

Ignoti questa notte hanno tentato di intrufolarsi in una boutique situata nel centro di Castrovillari per rubare vestiti e capi firmati. Furto sventato dall’intervento immediato delle guardie giurate dell’Assipol

CASTROVILLARI (CS) – In piena notte, intorno alle 2:30, alla centrale operativa dell’Istituto di Vigilanza ASSIPOL di Castrovillari è pervenuta la segnalazione di allarme proveniente da una nota boutique di abbigliamento situata in pieno centro. Ricevuto l’allarme, l’Istituto di vigilanza ha attivato tempestivamente le procedure di rito. Sul posto è stata inviata una vettura con alcune guardie giurate che, nel frattempo, hanno provveduto ad allertare i carabinieri della compagnia del pollino. L’immediato intervento dell’istituto di vigilanza non ha dato tempo ai ladri di compiere il loro intento criminoso che avrebbe potuto causare ingenti danni economici all’attività commerciale. All’arrivo dei ladri non vi era più traccia. Fortunatamente pare che nulla sia stato portato via del negozio. Sul caso indagano i carabinieri.