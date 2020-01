Rossano, occupazioni abusive di terreni. Aree sequestrate e tre persone denunciate

I carabinieri forestali hanno eseguito due sequestri. Il primo lungo il Torrente Colognati dove quasi dieci ettari erano stati occupati e recintati senza autorizzazione. Il secondo in località “San Giuseppe” a Pietrapaola in un terreno di proprietà del Comune e di Ferrovie dello Stato

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – Continua il controllo da parte dei carabinieri forestali di Rossano volto ad accertare occupazioni abusive all’interno di proprietà demaniali. Nei giorni scorsi i militari hanno posto sotto sequestro una vasta area di quasi dieci ettari lungo il Torrente Colognati nel Comune di Corigliano-Rossano area urbana di Rossano. Durante un controllo è infatti emerso che due persone, avevano occupato senza alcuna autorizzazione un’area di proprietà demaniale, nell’alveo del torrente Colognati, zona questa sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale. Occupazione, avvenuta anche attraverso la realizzazione di una recinzione con filo spinato e pali in legno utile per delimitare alcuni animali bovini di loro proprietà trovati al pascolo al suo interno. L’area, ricadente interamente nel greto del torrente Colognati, è stata sottoposta a sequestro penale mentre le due persone sono state denunciate per occupazione abusiva di area demaniale e la realizzazione della recinzione senza alcuna autorizzazione.

Altro sequestro è avvenuto, ad opera sempre dei militari della stazione carabinieri forestale di Rossano, in località “San Giuseppe” nel comune di Pietrapaola dove un uomo è stato denunciato per aver occupato abusivamente un suolo in parte di proprietà delle Ferrovie dello Stato e in parte del Comune di Pietrapaola. Anche in questo caso l’uomo è stato denunciato perché senza alcun titolo aveva occupato il terreno recintandolo, al fine di utilizzarlo quale deposito di mezzi e attrezzature della sua impresa. Allo stesso è stata elevata anche sanzione amministrativa per l’abbandono di rifiuti speciali non pericolosi trovati all’interno dell’area.