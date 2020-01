Mamma con figli piccoli trovata in stato confusionale, interviene il Comune

La storia arriva da Cariati e ha destato molta preoccupazione anche nella comunità. Ma tutti si sono mobilitati per aiutare la donna e i figli



CARIATI (CS) – Una mamma in stato confusionale con bambini piccoli a seguito, grazie alla sinergia tra istituzioni e alla collaborazione dei cittadini, si è risolta per il meglio, ma per qualche ora ha destato disagio nella comunità. A raccontarla è l’assessore alle politiche sociali ed assistenza, Sergio Salvati che ha voluto ringraziare quanti hanno saputo dimostrare forte responsabilità e senso civico, allertando le forze dell’ordine e gli uffici preposti e consentendo ai canali istituzionali adeguati di attivarsi in tempi celeri.

Tutto è accaduto ieri sera. La donna, presumibilmente di origini campane, si aggirava con i suoi due bambini in evidente stato delirante tra le attività commerciali di Cariati. Alcune persone hanno allertato i carabinieri e contattato il Vicesindaco Ines Scalioti che ha interessato subito della situazione il Centro Igiene Mentale (CIM) ed il Consultorio dell’ASP, facendo rete attorno alla problematica, attivando le procedure di norma ed appropriate. Nonostante l’ora tarda, il Comune tramite il vicesindaco ed il servizio sociale diretto dal responsabile Cataldo Russo, ha allertato i servizi territorialmente competenti, garantendo il giusto intervento sia alla mamma che ai bambini. I piccoli sono stati affidati ad una struttura idonea e stanno bene mentre la madre è stata sottoposta alle apposite cure.

Esprimendo soddisfazione per il buon esito dell’operazione, l’Amministrazione Comunale intende ringraziare anche il comandante della locale stazione dei Carabinieri Nicodemo Leone, i servizi dell’ASP interessati ed intervenuti repentinamente, Sara Bianco dell’associazione Nuovo Cielo Onlus per la disponibilità ed il fattivo contributo nella vicenda.