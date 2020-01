Trasporto scolastico, tariffe ridotte per chi frequenta i plessi soggetti ad adeguamento sismico

Riduzioni sulle tariffe del trasporto scolastico per gli alunni di Casali del Manco che frequentano i plessi interessati da lavori di adeguamento sismico

CASALI DEL MANCO (CS) – Con riferimento ai plessi scolastici interessati dai lavori di adeguamento sismico, la decisione di applicare una riduzione del 50% sul canone mensile del trasporto scolastico si sta rilevando positiva per gli studenti e le loro famiglie. “Si tratta oltretutto – spiega Fernando De Donato, capogruppo di “Futuro in Comune” con delega agli Affari Legali, Trasporti Pubblici e Sport – di una misura condivisa con i genitori, con la dirigenza scolastica e i rappresentanti della scuola. Tutti, infatti, ricorderanno la riunione tenutasi nella sala consiliare dell’ex municipio di Pedace qualche mese addietro”.

“Una sala gremita di persone cosi ognuno, nell’alveo delle proprie competenze, ha prodotto proposte ed avanzato critiche costruttive.

Ricordo che, interrogato personalmente sulla questione del trasporto scolastico, assunsi l’impegno di proporre e addivenire all’applicazione di una scontistica sulle tariffe dello scuolabus, finalizzata ad attutire i “disagi fisiologici” dovuti al trasferimento degli studenti poiché diversi plessi, come già detto, sono interessati da lavori di adeguamento sismico”.

“In questi giorni – prosegue De Donato – mi sono recato personalmente presso gli uffici preposti, per assicurarmi che il nuovo regime tariffario fosse entrato a pieno regime. Ritengo che la misura in questione, rappresenti un importante “alleggerimento” del carico fiscale e produrrà, di conseguenza, un vero e proprio risparmio per i casalini. Resta inteso che la misura in questione riguarda, solo e soltanto, gli alunni frequentanti i plessi degli Istituti Comprensivi “Casali del Manco 1” e “Casali del Manco 2” che sono interessati dai lavori di adeguamento e, ovviamente, resterà in vigore fino all’effettivo completamento dei lavori stessi”.

“Sempre sul tema del trasporto scolastico, stiamo analizzando la normativa vigente e le recenti pronunce del Consiglio di Stato. Il quadro normativo é estremamente rigido ma – di questo – avremo modo di discuterne in altri incontri pubblici coinvolgendo, anche, il consigliere con delega ai tributi. L’obiettivo ambizioso è quello di far sì che suddetta scontistica diventi, per così dire, definitiva”.