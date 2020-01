La ballerina moranese Eliana Maradei vince il World Salsa Summit 2020

Tenutosi a Miami la ballerina vince nella specialità “Amateur Ladies Salsa Solo Showcase”, prestigiosa competizione intercontinentale

MORANO CALABRESE (CS) – Una moranese sul tetto del mondo. Eliana Maradei vince il World Salsa Summit 2020, tenutosi dal 6 al 13 gennaio scorso a Miami (Florida), nella specialità “Amateur Ladies Salsa Solo Showcase”, prestigiosa competizione intercontinentale. La giovane e affermata ballerina calabrese oltre al titolo iridato porta a casa anche un ottimo secondo posto nella disciplina “Rising Star/Semi Professional Ladies Salsa Solo Showcase” e un terzo posto nella categoria Amateur Ladies solo Salsa Showcase Teen.

«Già lo scorso anno – ha dichiarato la Maradei – rientrai in Italia con un bellissimo ricordo di questa fantastica esperienza e una grande soddisfazione per essere riuscita a raggiungere i miei obbiettivi. Quest’anno, poi, è stato davvero indescrivibile. Il risultato mi gratifica enormemente e allo stesso tempo mi stimola a lavorare con sempre maggiore impegno e determinazione. Consapevole che solo attraverso lo studio, il sacrificio, la passione, il prezioso ruolo dei maestri Mario e Carla Serra, la vicinanza dell’intero gruppo di amici e compagni di viaggio che credono in me, il costante sostegno della mia famiglia, posso continuare a sognare e, magari con un pizzico di fortuna, realizzare i miei progetti».

Parole che preludono ad altri traguardi, in un contesto, quello della danza caraibica, altamente competitivo e in evoluzione. Contesto che per Eliana Maradei non ha più segreti, visto il ricco e composito palmares di riconoscimenti ufficiali, vittorie in concorsi di livello internazionale che ampliano la lista dei premi ottenuti in carriera. Insomma, un percorso che a dispetto della sua giovanissima età è motivo di lode e diffuso compiacimento non solo per la diretta interessata, ma per tutti i moranesi.

«Ci sono vittorie, come quella della concittadina neocampionessa mondiale di Amateur Ladies Salsa Solo Showcase Eliana Maradei, che fanno battere forte il cuore. E che oltre alla soddisfazione personale per l’atleta costituiscono un grande orgoglio per l’Italia e, nella fattispecie, per la nostra comunità, che ritrova anche nei valori dello sport e in occasioni come queste il suo spirito di unità e di appartenenza»: così commenta la notizia il sindaco Nicolò De Bartolo «interpretando i sentimenti dell’esecutivo e della collettività locale». «Con il talento – afferma il primo cittadino – si vincono le sfide, ma è con il lavoro, le rinunce, la forza di volontà che si ottiene il successo. Eliana rappresenta un modello per tanti nostri ragazzi che si accingono alla pratica della danza; un paradigma di come un hobby possa gradualmente diventare agonismo e regalare emozioni intense. Siamo fieri, pertanto, di salutare la nostra fuoriclasse e di veicolare mediante quest’ennesimo trionfo l’immagine del nostro borgo».