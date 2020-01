Diamante, l’ordinanza del sindaco “niente raccolta rifiuti per i commercianti morosi”

L’ordinanza firmata dal sindaco Ernesto Magorno “sospensione del servizio di raccolta rifiuti per i titolari di esercizi commerciali, albergatori e ristoratori, non in regola con i pagamenti TARI”. Nei confronti degli esercenti morosi divieto tassativo di conferire rifiuti negli appositi spazi

.

DIAMANTE (CS) – L’esercente non è in regola con la Tari? La ditta appaltatrice non ritirerà la spazzatura di negozi, alberghi e ristoranti morosi. Il Sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, ha emesso in data 13 gennaio un’ordinanza di sospensione del servizio di raccolta rifiuti per i titolari di esercizi commerciali, albergatori e ristoratori, non in regola con i pagamenti TARI.

Con l’atto si ordina “Alla Soc.ta M.I.A.srl, titolare del contratto di appalto di servizi per la raccolta, il trasporto ed il conferimento in discarica dei rifiuti differenziati, di sospendere, fino ad ulteriore e diverso provvedimento, il servizio di raccolta nei confronti degli esercenti morosi rientranti nelle categorie merceologiche dei ristoratori ed albergatori, come da elenco trasmesso dall’Ufficio tributi del Comune di Diamante. Nei confronti degli esercenti morosi, destinatari di idoneo procedimento, è fatto tassativo divieto di conferire rifiuti negli appositi spazi. In caso di accertata violazione, verrà dato corso ai provvedimenti sanzionatori per abbandono di rifiuti come da vigenti disposizioni comunali in materia cui si fa espresso riferimento.”