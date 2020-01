Acri, tentato furto in un bar. Condannati a due mesi di reclusione e al risarcimento

I fatti risalgono al 2013 quando il titolare di un bar vide i due mentre stavano provando a forzare la porta d’ingresso con attrezzi da scasso. Condannati dal tribunale di Cosenza in primo grado a due mesi di reclusione oltre al risarcimento spese e danni

COSENZA –Destò particolare scalpore la notizia del furto tentato subito dal titolare di un noto bar di Acri perché già vittima in passato di una rapina e per le modalità con cui è stato tentato l’atto predatorio. I fatti risalgono alla notte del 10 aprile 2013 quando, intorno all’una L. L. ,cinquantenne del posto, dopo aver notato il comportamento sospetto di due avventori nel proprio locale decideva, alla chiusura dell’esercizio commerciale, di nascondersi in lontananza per vigilare sulla propria attività commerciale. I sospetti del titolare risultarono fondati. Infatti, questi notava la presenza di due persone che, con attrezzi da scasso, si erano avvicinati al retro del suo bar con l’intento inequivocabile di forzarne la porta al fine di asportare i beni presenti all’interno.

Il proprietario, dopo aver riconosciuto le due persone, chiamò subito i carabinieri ma i due si diedero alla fuga. Grazie ad una precisa attività investigativa dei militari dell’arma, resa difficile dalla negazione di ogni addebito da parte dei due e dalla mancanza di testimoni estranei alla vicenda, si è instaurato un processo a carico di M. A., di quasi 30 anni, e G.C., di circa 40 anni, entrambi residenti ad Acri, il cui primo grado di giudizio si è concluso con sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Cosenza, in composizione Monocratica, alla pena detentiva di mesi due di reclusione, oltre al risarcimento spese e danni in favore del sig. L. L., difeso dagli avvocati Pierluigi Pugliese e Mario Alberelli del Foro di Cosenza.