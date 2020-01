Francesco Augieri ucciso a Diamante, Schiattarelli condannato a 16 anni

E’ stato condannato a sedici anni di reclusione Francesco Schiattarelli, il giovane napoletano accusato di aver ucciso a Diamante Francesco Augieri

PAOLA (CS) – Francesco Augieri, 23 anni (in foto)venne ucciso in una notte di fine agosto del 2018 a Diamante, località turistica del tirreno. Ieri per il delitto del giovane cosentino il Tribunale di Paola ha inflitto 16 anni di carcere a Francesco Schiattarelli. Secondo le indagini la Augieri quella notte, si era messo a difesa di un amico aggredito e picchiato poco prima da un gruppo di ragazzi. Una lite successiva a questa, ha visto la partecipazione della vittima ferita a coltellate da Schiattarelli.

La procura di Paola rappresentata dal pubblico ministero Maria Francesca Cerchiara, aveva chiesto l’ergastolo ma il giovane napoletano aveva chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato. Il gup Rosamaria Mesiti per questo motivo ha condannato Schiattarelli a 16 anni. Per quanto riguarda l’amico di Augieri, Raffaele Criscuolo, è stato rinviato a giudizio e sarà giudicato con rito ordinario. Dovrà rispondere del reato di “Concorso anomalo in omicidio.