Tirocinio per 10 giovani: a Caloveto arrivano 60mila euro dalla Regione

Dieci giovani, già percettori di mobilità in deroga, potranno offrire la loro prestazione grazie al finanziamento regionale di 60 mila euro. Le domande per candidarsi scadono venerdì 31 gennaio

CALOVETO (CS) – “Politiche attive, assistenza domiciliare verso persone anziane e con diverse abilità. Manutenzione ordinaria della viabilità e delle aree attrezzate. Sociale e ambiente sono i due ambiti di intervento sui quali 10 giovani, già percettori di mobilità in deroga, potranno offrire la loro prestazione grazie al finanziamento regionale di 60 mila euro. Le domande per candidarsi scadono venerdì 31 gennaio.” È quanto fa sapere il Sindaco Umberto Mazza esprimendo soddisfazione per un’iniziativa che oltre a favorire la formazione e l’occupazione di persone in difficoltà, risponde all’esigenza del Comune, con carenza di personale, di riuscire a garantire migliori e più efficaci servizi alla comunità.

“Nel caso dell’ambito relativo alla manutenzione della viabilità – sottolinea il primo cittadino – i tirocinanti potranno contribuire a ridurre il rischio derivante dalla presenza di detriti e vegetazione presenti sulle strade comunali, favorire la circolazione ed il raggiungimento degli edifici pubblici e dei relativi servizi, migliorare e rendere più sicura la circolazione in generale. Per avanzare richiesta occorre, tra le altre cose, essere disoccupati da almeno sei mesi; avere una dichiarazione di immediata disponibilità (DID) valida e aver sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato presso i Centri per l’impiego; non avere riportato condanne penali; non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; non essere a conoscenza di essere sottoposto ai provvedimenti penali, essere residente nella Regione Calabria; non essere beneficiari di trattamenti INPS (NASPI, DIS – COLL, altra indennità di disoccupazione); non essere inseriti nei percorsi di tirocinio del programma Garanzia Giovani o nei percorsi di tirocinio dell’avviso pubblico Dote Lavoro e inclusione attiva.”

Le domande dovranno essere redatte sull’apposito modulo scaricabile anche dal sito della Regione Calabria e sul sito istituzionale comunale (www.comune.caloveto.cs.it) dove sono reperibili ulteriori informazioni. Le domande dovranno essere presentate, entro e non oltre le ore 12 di venerdì 31 gennaio 2020, consegnate a mano al protocollo comunale; via PEC all’indirizzo [email protected]; per posta scrivendo a Comune di Caloveto, Piazza dei Caduti n. 23 – 87060 Caloveto (CS). Le istanze dovranno essere corredate dal curriculum vitae, dalla copia di