Praia a Mare, litigano e la moglie (in stato di gravidanza) accoltella il marito

L’uomo, colpito all’addome da un fendente, è stato trasportato in elisoccorso all’Annunziata di Cosenza ma non sarebbe in gravi condizioni. Sul fatto indagano i carabinieri

PRAIA A MARE (CS) – Una lite familiare, nata probabilmente per futili motivi, ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Una donna di 35 anni, in stato di gravidanza, al culmine di un’accesa discussione ha accoltellato il marito, un uomo di 40 anni, colpito in particolare all’addome da un fendente. All’intervento dei soccorsi del 118 è seguito quello dell’eliambulanza che per la gravità delle condizioni, ha deciso per il trasportato dell’uomo all’Annunziata di Cosenza, anche se le sue condizioni non sarebbero gravi. Il fatto è accaduto nel pomeriggio a Paria a Mare, sulla costa tirrenica cosentina. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Praia coordinati dalla Compagnia di Scalea e diretti dal capitano Andrea Massari. La donna é stata denunciata a piede libero.